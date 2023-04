TXT e-Solutions, si dimette consigliere Carlo Gotta

TXT e-Solutions,

(Teleborsa) -società quotata presso il Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, fa sapere che in data odierna l’amministratore indipendente della Società, dott. Carlo Gotta, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con effetto immediato per motivi personali e professionali.Conseguentemente - spiega la società - vengono meno anche le funzioni ricoperte di Carlo Gotta in seno al Comitato Controllo e Rischi e al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società.Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha deliberato di non procedere con la cooptazione di un amministratore tenuto conto del fatto che l’Assemblea ordinaria è convocata per il 20 aprile 2023 anche per deliberare il rinnovodell’organo amministrativo.