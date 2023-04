Balneari, l'UE in pressing sull'Italia: soluzione questione "entro due mesi"

(Teleborsa) -sul governo italiano. In pratica, Bruxelles starebbe sollecitando Roma al allinearsi alla direttiva Bolkestein anche in questo campo per favorire la concorrenza nel settore delle concessioni.La questione - riferiscono fonti europee -tanto che la Commissione è pronta a inviare entro mercoledì un parere motivato, con la richiesta all'Italia di conformarsi. La Presidente del Consiglio, dal canto suo, si sarebbe "all'UE molto".: che chiunque voglia proseguire nei sacrifici dei loro nonni e genitori, per legge avrà diritto a gestire quelle spiagge", ha ribadito stamattina il vicepremier Matteo Salvini, in un incontro elettorale in provincia di Lucca. ", sennò arriva la prima multinazionale di turno e tanti saluti ai balneari", ha chiarito Salvini, aggiungendo "noi siamo una forza autonomistarispetto a chi viene dall'altra parte del mondo, questo è il principio che ci sta guidando".Frattanto è attesa peruna nuova sentenza della, che sarà vincolante e dovrà quondi essere pesa in considerazione da governo.alla Corte di Giustizia UE per la proroga delle concessioni balneari, dopo 28 mesi di procedura d'infrazione", ha denunciato, segretario di Più Europa, avvertendo che gli italiani "saranno costretti a pagare le scelte anti concorrenza del governo, preoccupato a difendere gli interessi di pochi piuttosto che il bene di tutti".Lacosì battezzata dal nome del suo autore, l'allora commissario al mercato Interno Frits Bolkestein, è stata emanata nel 2006 per disciplinare i settore dei servizi nel mercato europeo comune, assicurare una completa liberalizzazione e garantire la concorrenza. La direttiva punta aai mercati ed ha investito il settore deicosì come quello degli, frutto di concessioni statali da assegnare mediante gara.