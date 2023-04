Iveco, ordini per 1.000 nuovi autobus attraverso Consip

Iveco Group

(Teleborsa) -, attraverso il marchio Iveco Bus e il proprio autobus elettrico E-WAY,nellaper la. Dei 925 veicoli oggetto di questi lotti, le aziende di trasporto pubblico potranno ordinare la quota parte massima stabilita (il 40% secondo le attuali condizioni) nel corso dei prossimi due anni.Attualmente Iveco Bus ha già in portafoglio accordi per la fornitura di quasi 900 autobus via Consip per lotti precedentemente aggiudicati, a cui si aggiungeranno quelli dei sopradetti veicoli elettrici, per unTra gli operatori italiani che hanno già ordinato i veicoli attraverso la centrale acquisti Consip, Iveco Bus fornirà 100 autobus Crossway a gas naturale a TUA - Società Unica Abruzzese di Trasporto, primaria azienda di trasporto pubblico in, e 203 mezzi, di cui 68 Crossway a gas naturale, alla RegioneSia gli autobus elettrici E-WAY sia i Crossway destinati a TUA (Abruzzo) verranno finalizzati nelle linee di assemblaggio del, dedicato alla produzione di autobus a zero e basse emissioni, che verrà inaugurato domani, martedì 18 aprile."A giugno 2022 abbiamo annunciato la nostra decisione di ritornare a produrre autobus in Italia, convinti della bontà della nostra offerta commerciale e delle potenzialità del mercato italiano - ha commentato, Iveco Group -e ci spronano a proseguire su questa strada, orgogliosi di contribuire allo sviluppo sostenibile della mobilità nel Paese".