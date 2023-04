M&T Bank, utile primo trimestre leggermente sopra alle attese

M&T Bank

(Teleborsa) -, banca statunitense con sede a Buffalo (New York), ha chiuso ilcon undi 4,01 dollari, rispetto a 2,62 dollari nello stesso trimestre dell'anno precedente e 4,29 dollari nel quarto trimestre del 2022. Il dato è superiore alla stima media degli analisti di 3,99 dollari per azione, secondo i dati di Refinitiv.L'è stato di 702 milioni di dollari nell'ultimo trimestre, rispetto a 362 milioni di dollari nel primo trimestre del 2022 e 765 milioni di dollari nell'ultimo trimestre del 2022.M&T ha registrato undi 120 milioni di dollari nel primo trimestre del 2023, rispetto ai 10 milioni di dollari nel trimestre dell'anno precedente e ai 90 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2022.sono scesi di quasi il 3% a 159,1 miliardi di dollari, rispetto ai 163,5 miliardi di dollari alla fine del trimestre precedente. Il calo "include l'impatto delle diminuzioni stagionali e l'utilizzo da parte dei clienti di prodotti di investimento fuori bilancio", si legge in una nota."La forza del modello diversificato di community banking di M&T e la gestione prudente hanno consentito a M&T di continuare a fornire risultati per i nostri clienti - ha commentato il- L'utile netto del primo trimestre è quasi raddoppiato rispetto al trimestre dell'anno precedente. Questi risultati riflettono la crescita dei prestiti, la costante qualità del credito, una forte posizione di liquidità e, come negli anni passati, stipendi e costi del personale stagionalmente più elevati".