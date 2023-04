Mascherine in corsia, ecco quando scade l'obbligo

(Teleborsa) - Manca ormai una manciata di giorni al 30 aprile quando cioè scadrà ilnon sarà più imposto di indossare la mascherina in tutte le strutture sanitarie, ospedali, ambulatori e studi medici. A 2 settimane dalla scadenza si riaccende il dibattito sull'opportunità di mantenerlo. Spetterà al Ministero della Salute decidere se rinnovare l'obbligo, farlo decadere o - strada al momento più probabile - ammorbidirlo, mantenendo cioè l'uso del dispositivi di protezione personale, secondo alcune indiscrezioni, dove ci sono i pazienti più fragili come immunodepressi o anziani nelle RSA. Tra le ipotesi, anche quella di lasciare la scelta ai direttori generali ma al momento non c'e' una decisioneDI recente, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato aveva invitato a non avere un approccio "ideologico" e gli esperti anche se sembrano divisi sull'opportunità di mantenere l'obbligo, sono concordi sull'importanza di lasciare la protezione nelle zone dove ci sono i pazienti più fragili. "Mi auguro non si prolunghi l'obbligo di mascherina nelle strutture sanitarie, anche se, in situazioni dove è consigliata e opportuna, continuerò a utilizzarla e chiedere agli altri di farlo. Dobbiamo però uscire dalla dimensione dell'obbligo, è il momento di trattare il Sars-Cov-2 come altri virus simili.