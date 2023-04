Bank of America, l'utile cresce del 15% nel 1° trim grazie ad aumento tassi

Bank of America

(Teleborsa) -ha registrato unin aumento del 15% a 8,2 miliardi di dollari nel, o 0,94 dollari per azione, rispetto a 7,1 miliardi di dollari, o 0,80 dollari per azione per il primo trimestre del 2022. Isono aumentati del 13% a 26,3 miliardi di dollari.Ilè stato in aumento di 2,9 miliardi di dollari, o del 25%, a 14,4 miliardi di dollari, trainato dai benefici derivanti dall'aumento dei tassi di interesse e dalla solida crescita dei prestiti. Ildi 11,8 miliardi di dollari è aumentato di 154 milioni, o dell'1%, in quanto l'aumento dei ricavi da sales and trading ha più che compensato i minori costi di servizio e il calo delle commissioni di asset management e investment banking.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 0,82 dollari su ricavi per 25,13 miliardi di dollari.L'di 931 milioni di dollari è aumentato di 901 milioni, per effetto di un accumulo di riserve nette di 124 milioni (vs rilascio di 362 milioni nel primo trimestre 2022) e charge-offs netti di 807 milioni di dollari (aumentati rispetto all'anno precedente e al di sotto dei livelli pre-pandemia)."Ogni segmento di attività ha ottenuto buoni risultati poiché abbiamo accresciuto le relazioni con i clienti e gli account in modo organico e a un ritmo sostenuto - ha commentato il- Guidati da una crescita del fatturato del 13% su base annua, abbiamo realizzato il nostro settimo trimestre consecutivo di leva operativa. Abbiamo ulteriormente".