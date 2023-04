CDP, nuova offerta per la rete TIM

TIM

(Teleborsa) - Il CdA dà il via libera alla presentazione di una nuova offerta non vincolante per la rete infrastrutturale di, congiuntamente a"Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha dato il via libera alla presentazione di una nuova offerta non vincolante da parte di CDP Equity, congiuntamente a Macquarie Asset Management, migliorativa rispetto a quella presentata lo scorso 5 marzo, per l’acquisto della costituenda NetCo di TIM, che ricomprenderà la rete infrastrutturale e la partecipazione in Sparkle", si legge nella nota.Il termine di validità dell’offerta è fissato al 31 maggio 2023.