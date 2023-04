Ericsson, primo trimestre sopra le attese ma visibilità è scarsa

Ericsson

(Teleborsa) -, multinazionale svedese attiva nella fornitura di tecnologie e servizi di comunicazione, software e infrastrutture in ambito ICT, ha registratoin aumento del 14% a 62,6 miliardi di corone svedesi (SEK) nel. L'è sceso a 3 miliardi di corone dai 4,7 miliardi di corone dell'anno precedente (-36%). Gli analisti si aspettavano in media, secondo i dati di Refinitiv, un EBIT di 3,28 miliardi su vendite di 60,43 miliardi.Ledel gruppo sono rimaste invariate su base annua. Come previsto, le vendite organiche del segmento Networks sono diminuite del -2%, trainate da minori spese in conto capitale degli operatori e dall'ottimizzazione dell'inventario tra più clienti. Il calo è stato compensato dalla crescita in altri segmenti di attività.L'è stato di SEK 1,6 miliardi (-46%). L'è stato di SEK 0,45 (vs SEK 0,88 un anno fa)."Continuiamo a vedere- ha commentato il- Nel secondo trimestre, prevediamo che gli operatori rimangano cauti con gli investimenti in conto capitale e continuino ad adeguare le scorte. Prevediamo che questa dinamica sarà in gran parte compensata dalla crescita dei grandi progetti di roll-out che, come notato in precedenza, saranno diluitivi per il margine lordo a breve termine".