Philogen, aggiornamento sullo share buy-back

Philogen

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dall’ 11 al 14 aprile 2023 inclusi, complessivamente, pari allo 0,0057% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 15,7734 euro per azione, per uncomplessivo diDall’inizio del programma, il Gruppo ha acquistato 219.322 azioni ordinarie (pari allo 0,5401% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 3.179.417,09 euro.Sul listino milanese, oggi, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,65%.