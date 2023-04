Abbott, trimestrale oltre le attese nonostante calo prodotti Covid

Abbott Laboratories

(Teleborsa) -, colosso statunitense della farmaceutica, ha registratopari a 9,7 miliardi di dollari nel, in calo del 18,1% a causa del previsto calo delle vendite relative ai test COVID-19 rispetto all'anno precedente. L'EPS è stato di 0,75 dollari e l'di 1,03 dollari, superiore alla media delle stime degli analisti di 99 centesimi per azione (secondo i dati di Refinitiv)."I nostri risultati del primo trimestre riflettono un- ha affermato il- La crescita nelle nostre attività di base sottostanti è accelerata, compresi risultati particolarmente forti nei dispositivi medici, nei prodotti farmaceutici affermati e nella nutrizione".L'dalle operazioni continue continua ad essere compreso tra 4,30 e 4,50 dollari, riflettendo una prospettiva migliore per l'attività di base sottostante compensata da un contributo agli utili inferiore dalle vendite relative ai test COVID-19.Abbott ora prevede una2023, escluse le vendite correlate ai test COVID-19, a un tasso almeno "high single-digits".La società ha però ridotto le suea 1,5 miliardi dai 2 miliardi di dollari precedenti.