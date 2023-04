Fisco, Bitonci: proposta Giorgetti su detrazioni fino a 10mila euro per figli a carico assolutamente condivisibile

(Teleborsa) -sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha dichiarato che la proposta del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, sulla riduzione delle tasse per le famiglie "è assolutamente condivisibile". "Per incentivare ladiventa necessario ridurre laper le famiglie con uno o più– ha commentato Bitonci –. Questo non significa abbandonare l'ma, oltre a questo, si dovrebbe reintrodurre unadiper ogni figlio a carico (ora 950 euro fino ai 21 anni) fino al termine degli studi anche universitari, per tutti i nuclei senza limiti di reddito".Secondo Bitonci, "si otterrebbe così unae contrasto alla denatalità: con l'assegno unico universale una misura diretta mensile di sostegno, mentre con la detrazione un taglio consistente della tassazione a favore delle nostre famiglie". La proposta di Giorgetti riportata oggi dal Foglio sarebbe infatti quella di introdurre entro l'anno unper i genitori. Il meccanismo fiscale vero e proprio (se si tratterà cioè ad esempio di una detrazione, di un taglio delle tasse patrimoniali o sul lavoro) sarebbe però ancora da definire.