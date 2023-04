Ponte sullo Stretto, Mit: Bruxelles pronta a coprire 50% costi per aggiornamento studi su impatto ambientale

(Teleborsa) - Il coordinatore dellaper il corridoio Ten-T Scandinavo-Mediterraneo,ha spiegato che Bruxelles è pronta a coprire il 50% dei costi per l'aggiornamento degli studi sull'impatto ambientale del Ponte sullo Stretto. È quanto è emerso dall'incontro al Ministero delle Infrastrutture con il ministrosecondo quanto una nota dello stesso Mit. All'incontro presenti anche i presidenti di Regione di Calabria e Sicilia,Cox ha poi proposto un incontro a Bruxelles per approfondire il dossier anche a livello tecnico."Sarà la più grande opera europea dei prossimi anni, un", ha affermato Salvini secondo quanto si legge in un comunicato del Ministero successivo all'incontro a cui hanno preso parte anche Anas, Italferr, Rfi, Fs e CDP. Il coordinatore tornerà in Italia a ottobre, ha concluso la nota del Mit.