Banca Ifis, ok soci a bilancio e dividendo. Sebastien Egon Furstenberg presidente onorario

Banca Ifis

(Teleborsa) - L'di, gruppo attivo nello specialty finance e quotato su Euronext STAR Milan, had'esercizio 2022 e ladi 0,40 euro a titolo di saldo per l'esercizio 2022, per ciascuna azione con stacco cedola (n. 27) il 22 maggio 2023, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso (record date) il 23 maggio 2023 e data di pagamento (payment date) il 24 maggio 2023. A novembre 2022 era già stato distribuito l'acconto sul dividendo per l'esercizio 2022, pari a 1 euro per azione.I soci hanno anche approvato ladi Banca Ifis, conferendo mandato al Consiglio di Amministrazione - con il supporto del Comitato Remunerazioni e di un consulente terzo indipendente esperto in materia - per determinarne il compenso nei limiti fissati dall'assemblea."L'assemblea odierna consacra mio padre a presidente onorario della Banca da lui fondata, registrando- ha commentato il presidente- Ne esce confermata la capacità della Banca di creare valore per piccole e medie imprese e per tutti gli stakeholder e risulta premiata l'opera di formazione e di investimento sulle Ifis People"."Questo è ilalla diversity che, grazie ai nuovi processi di governance e alle numerose iniziative di sostenibilità incluse nella nostra ricca agenda sociale, ci ha permesso di generare anche un impatto positivo per i territori e le comunità in cui operiamo", ha aggiunto.