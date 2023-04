Blackstone, utile in calo e AUM in crescita nel primo trimestre

Blackstone

(Teleborsa) -, il più grande gestore mondiale di asset alternativi come private equity e real estate, ha registrato un, che rappresentano il denaro utilizzato per i dividendi degli azionisti, nel. Il dato è sceso a 1,25 miliardi di dollari da 1,94 miliardi di dollari nello stesso periodo dell'anno precedente. Ciò si è tradotto in undi 97 centesimi, leggermente superiore alla stima media degli analisti di 96 centesimi, secondo dati Refinitiv.di Blackstone sono scesi del 9% a 1,04 miliardi di dollari, poiché un minor numero di vendite di asset ha portato a commissioni di performance inferiori. I(AUM) sono di 991,3 miliardi di dollari, in aumento dell'8% su base annua. Glisono stati pari a 40,4 miliardi di dollari nel trimestre."I risultati del primo trimestre di Blackstone evidenziano l'eccezionale forza e stabilità della nostra azienda - ha commentato il CEO Stephen Schwarzman - Abbiamo protetto il capitale dei nostri soci accomandanti nei mercati volatili e ci hanno affidato 40 miliardi di afflussi nel trimestre. Le nostre iniziative di raccolta fondi di successo ci posizionano con q, davanti a quello che crediamo sarà un ambiente attraente per l'implementazione".