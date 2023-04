Cementir, assemblea nomina nuovo CdA: ridotto a 8 componenti

Cementir Holding

(Teleborsa) - L'di, società del gruppo Caltagirone attiva nel campo delle soluzioni per l'edilizia, ha approvato ile lapari a 0,22 euro per ciascuna azione emessa e in circolazione (0,18 euro nell'esercizio 2021), per un importo complessivo pari a 34.214 migliaia di euro utilizzando il risultato dell'esercizio. Il dividendo sarà posto in pagamento il 24 maggio 2023 previo stacco della cedola n. 4 in data 22 maggio 2023 e record date alla data del 23 maggio 2023.I soci hanno inoltre, di cui un Executive Director e sette Non-Executive Director. Su proposta del CdA, sono stati nominati i seguenti amministratori per un triennio: Francesco Caltagirone (Executive director), Alessandro Caltagirone (Non-Executive director), Azzurra Caltagirone (Non-Executive director), Saverio Caltagirone (Non-Executive director), Fabio Corsico (Non-Executive director), Adriana Lamberto Floristan (Non-Executive director, Independent), Annalisa Pescatori (Non-Executive director, Independent) e Benedetta Navarra (Non-Executive director, Independent).Infine, via libera alla Relazione sullaper il 2022 e ha approvato la Politica di remunerazione per il 2023.