Zona Euro, bilancia commerciale chiude in surplus a febbraio

(Teleborsa) - Si chiude in attivo la bilancia commerciale dell'Eurozona a febbraio, registrando un surplus di 4,6 miliardi di euro, rispetto al rosso di 30,6 miliardi di gennaio.Il report, reso noto dall', indica che le esportazioni sono state pari a 232,7 miliardi di euro, in aumento del 7,6% su anno, mentre le importazioni nello stesso periodo sono salite dell'1,1% a 228,1 miliardi di euro.della moneta unica si è portato a 224,4 miliardi di euro, in aumento dell'8% rispetto a febbraio 2022.Per l'intera Unione Europea si è registrato un avanzo 4,8 miliardi di euro (da -34,6 mld). Lesono aumentate dell'8%, mentre lehanno registrato una discesa del 2,8% rispetto all'anno prima.