Lavoro e pensioni, Sbarra (Cisl): negli ultimi mesi confronto con il governo si è deteriorato

(Teleborsa) - Il leader della Cisl,ha dichiarato che "negli ultimi mesi il confronto con ilè andato via via deteriorandosi, indebolendosi. Isono un po' arenati, impantanati". Sbarra è intervenuto a "Coffee Break", chiedendo all'esecutivo "la disponibilità a riprendere il confronto sulle pensioni". Sbarra ha sottolineato che "da mesi il Governo ha la nostraBisogna poi far ripartire la discussione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che continua a essere una grande emergenza nazionale. E affrontare il tema dellaLa grande priorità è l'inflazione che continua a erodere pezzi significativi di salari e pensioni, mettere in campo una".Laha chiesto quindi al Governo di "attivare un confronto per mettere sotto controlloarginare laaiutarci a rinnovare i contratti e tagliare le tasse soprattutto su redditi da lavoro dipendente e da pensione". "È inaccettabile che quando i costi di produzione aumentano, prezzi e tariffe arrivano alle stelle. E quando alcuno costi di produzione cominciano a ridursi abbiamo prezzi e tariffe che rimangono altissime. C'è troppa speculazione", ha aggiunto."Lae laè la tematica che incrocia tutte le sfide di questo tempo. Ci può aiutare ad alzare i salari, a dare qualità e stabilità al lavoro, a recuperare maggiore produttività, a innovare le relazioni sindacali, a contrastare le delocalizzazioni", ha proseguito il leader della Cisl parlando delladepositata ieri in Cassazione e su cui avvierà una raccolta di firme. "Abbiamo consegnato ieri il testo al presidenteche ha apprezzato e ritiene possa essere una via per costruire unfondato sul principio della maggioredelle parti sociali – ha aggiunto –. Nei prossimi giorni incontreremo altri leader politici".Sbarra ha poi sottolineato che "se avessimo avuto nei mesi passati una legge come questa non avremmo avutoe atti di pirateria industriale con aziende che decidono di chiudere dalla sera alla mattina mandando una semplice mail aiIl tempo è maturo a 75 anni dalladi attuare l'articolo 46. Non partiamo da zero, negli ultimi anni abbiamo sottoscritto accordi e intese con tantissime aziende. Penso a Poste, Ferrovie dello Stato, Autostrade, Piaggio, Ducati, Lamborghini. La nostra è una proposta che mettiamo alla valutazione delle associazioni datoriali e che sfida il Governo".