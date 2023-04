RedFish acquista Movinter e si avvicina alla Borsa

Bifire

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni industriali con un orizzonte di investimento di lungo periodo, ha, società ligure che opera nel mercato ferroviario italiano ed europeo. In particolare, è attiva nella realizzazione di complessi assiemi di carpenteria leggera e piping per i principali programmi ad alta velocità.Movinter ha chiuso ilcon oltre 20 milioni di euro di fatturato, 3,4 milioni di EBITDA Adjusted e oltre 60 milioni di backlog ordini. L'operazione si colloca in una più ampia strategia diiniziata con l'acquisizione a fine 2021 di Tesi.RedFish LongTerm Capital ha chiuso ilconsolidato 2022 con undi gruppo in forte crescita a 7,055 milioni di euro e con unconsolidato pari a circa 24 milioni di euro, corrispondente ad un valore per azione pari a 1,64 euro (con un totale investito di 15 milioni di euro e una disponibilità di cassa pari a 20 milioni euro).Redfish Group, fondato da Paolo Pescetto e Andrea Rossotti,. Il gruppo controlla(holding di partecipazioni industriali),(holding che co-investe in modalità Club Deal con un orizzonte di lungo periodo) e(holding di partecipazioni che investe in società italiane di piccola capitalizzazione quotate, in corso di IPO o che abbiano già dato incarico ad un Nomad per la quotazione).RF4Listing ha, come