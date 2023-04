TrenDevice, ricavi 1° trim a -19% per abbandono marketplace esteri

TrenDevice

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta, ha registratopari a 4,2 milioni di euro nel, in diminuzione del 19% rispetto al primo trimestre del 2022. Il decremento è dovuto all'abbandono del canale di vendita relativo ai marketplace esteri, caratterizzato da una marginalità troppo contenuta rispetto alle attese del management.I ricavirisultano in crescita del 16%, grazie a un incremento del conversion rate del sito web, all'ottimizzazione degli investimenti in marketing e all'apertura dei nuovi retail store di Roma e Bologna.L'si è assestato a 369 mila euro, in notevole incremento rispetto ai 16 mila euro dello stesso periodo del 2022."Siamo molto soddisfatti dei risultati del primo trimestre 2023 - ha commentato l'- Il cambio di rotta sui canali commerciali avviato nel 2022, insieme a un'operazione di cost cutting, sta iniziando a portare i risultati attesi sulla marginalità della società: risultati di EBITDA che sono evidenti già nel Q1 2023 e che sono particolarmente positivi anche al netto dei contributi in conto esercizio ottenuti".