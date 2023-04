"Alleanza verde", patto Bruxelles-Oslo: di che si tratta

(Teleborsa) -"Un mese fa abbiamo annunciato che stavamo lavorando a questa alleanza, ora abbiamoraggiunto" l'accordo. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea,durante un puntostampa con il premier norvegeseparlando di "una nuova era di cooperazione privilegiata". Si tratta di"un nuovo capitolo verde di una già fruttuosa cooperazione energetica. Dalle energie rinnovabili alle materie prime critiche, l'Ue e la Norvegia stanno ora lavorando insieme verso le emissioni zero'", ha evidenziato von der Leyen.Con la nuovasi impegnano a favore della neutralità climatica entro il 2050 e ad allineare le loro politiche climatiche nazionali e internazionali. "E' la seconda intesa di questo tipo, dopo quella con il Giappone" firmata nel 2021, "e, ha sottolineato ancora von der Leyem.L'intesa siglata da von der Leyen e Gahr Store prevede, tra le altre cose,, sostenere la transizione industriale verde -Sempre restando in tema, von der Leyen, in conferenza stampa al termine del summit del Mare del Nord a Ostenda, ha voluto anche ricordare che "è stato l'anno di una grave crisi energetica innescata dalla guerra di Russia, ma insieme siamo riusciti a sbarazzarci della nostra dipendenza dai combustibili fossili russi e ci siamo diversificati dalla Russia rivolgendoci a partner affidabili".ha sottolineato.