Banca Generali, nasce la nuova Sicav di fondi di fonti BG Collection Investments

Banca Generali

(Teleborsa) -, la storica Sicav di fondi di fondi di, gestita da BG Fund Management Luxembourg,, una nuova Sicav nata con l’obiettivo di offrire alla clientela un’esperienza di investimento in grado di racchiudere tutta la professionalità e l’attenzione dei migliori Partner di Banca Generali.La nuova Sicav è composta daconiugando l’esperienza e la professionalità dei team di gestione internazionali del Gruppo Generali, con le competenze gestionali delle case di investimento. Si compone di, ognuna delle quali si caratterizza per uno stile di gestione differente, una livello geografico e settoriale, une una differente esposizione azionaria.I clienti possono entrare subito nei mercati attraverso un(PIC) oppure possono decidere ditramite il Piano di Accumulo (PAC) per gestire la volatilità e l’emotività del momento.BG Collection rappresenta una, in grado di offrire tutta la qualità e la professionalità delle soluzioni di investimento targate Banca Generali che, a partire da marzo, si è arricchita strategie adattive di che permettono di cogliere tatticamente le nuove opportunità offerte dall’attuale contesto di mercato.Si tratta didate con finestra di collocamento limitata:, strategia investita in singoli titoli obbligazionari corporate investment grade con approccio Buy&Hold e caratterizzata da un’ampia diversificazione degli emittenti;, strategia che mira a conservare il capitale su un orizzonte temporale di 10 anni partecipando attivamente alla performance dei mercati globali con un investimento progressivo smart implementato tatticamente dal gestore al fine di ottimizzare il market timing sia nella componente obbligazionaria che azionaria.