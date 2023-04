Bed Bath & Beyond annuncia il fallimento: titolo a picco a Francoforte

Bed Bath & Beyond

(Teleborsa) - Giornata drammatica per la retailer americana di articoli per la casa, che crolla alla Borsa di Francoforte, riportando una perdita del 34,57%, dopo l'annunci dell'avvio della procedura di bancarotta.La big statunitense ha annunciato ieri di aver portato i libri in Tribunale, per l'avvio della procedura di Chapter 11, che consente una protezione da creditori, in attesa che venga finalizzata la procedura di liquidazione.Alla base della crisi dell'azienda c'è stata l'incapacità di sfruttare le potenzi8alità del commercio online ed alcune scelte di prodotto infelici, oltre ad operazioni sbagliate di carattere finanziario, anche se la Ceo Sue Gove ha citato un conteso economico difficile, un razionamento del credito ed alcuni vincoli di magazzino.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,1441 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,1932. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,1151.