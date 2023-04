Decreto lavoro, il 1° maggio in Cdm: ecco le misure in arrivo

(Teleborsa) - Prende forma ilche ilsi prepara a varare il 1° maggio. Oltre al nuovodelil governo ha previsto anche provvedimenti per rilancio delle politiche attive e della formazione e novità sui contratti a termine.In primo luogo si provvederà a fissare la data del 1° gennaio 2024 per l'introduzione della(Gil), la misura che nelle intenzioni di Palazzo Chigi sarà chiamata a sostituire il. Verrà riconosciuta ai nuclei familiari con almeno un disabile, un minore, un soggetto con almeno 60 anni di età o un percettore di a. Iltocca i 6mila euro l'anno (500 euro al mese, aggiornato alla nuova scala di equivalenza). Il sussidio è integrato fino a 3.360 euro (280 euro al mese) come contributo affitto. Il sostegno è erogato per 18 mesi. Dopo un mese di stop riparte per altri 12.Per idel Rdc che alla scadenza dei 7 mesi di sussidio previsti ora hanno sottoscritto un patto per il lavoro e sono inseriti in misure diarriva invece la Prestazione di accompagnamento al lavoro (Pal). Si può chiedere dal 1° settembre, e vale 350 euro al mese. Stesso valore per la(Gal) riconosciuta a soggetti tra i 18 e i 59 anni in condizione di povertà assoluta, con un valore Isee non superiore a 6mila euro.Il decreto Lavoro conterrà misure per smontare anche ilFino a 12 mesi i datori potranno continuare a stipulare, cioè senza indicare le ragioni giustificatrice del ricorso al rapporto temporaneo. Per salire da 12 a 24 mesi si dovranno invece indicare le causali. In base allecontenute nella bozza del decreto Lavoro le causali diventeranno tre: specifiche esigenze previste dai contratti collettivi (articolo 51 del Dlgs 81 del 2015); specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti in assenza diprevia certificazione delle stesse presso una commissione di certificazione; oppure esigenze di sostituzione di altri lavoratori.Nella bozza del decreto Lavoro spunta anche laal 2025 del, inizialmente previsto fino al 2023, che è quindi esteso di due ulteriori anni (2024 e 2025). Sino al 2025 pertanto alle aziende sarà possibile avviare una procedura di consultazione finalizzata alla stipula del contratto di espansione. Sono interessati dallo strumento i processi didelle imprese con un organico superiore a 50 unità lavorative (limite ridotto da mille a 50 unità per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025).Sono previsti inoltreper chi assume i beneficiari di Gil. Se scatta un contratto a(apprendistato e trasformazioni di rapporti a tempo inclusi) è riconosciuto uno sgravio contributivo al 100% per 24 mesi (fino a 8mila euro l'anno). Se il contratto è termine o stagionale l'incentivo è del 50% (fino a 4mila euro l'anno) per 12 mesi. Ai datori privati che assumono under30 Neet e registrati al programma operativo nazionale “” è riconosciuto un incentivo per un periodo di 12 mesi pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.Si riconosce la maggiorazione dell'prevista solo per i nuclei in cui entrambi i genitori siano titolari di, anche per i minori appartenenti a nuclei ove, al momento della presentazione della domanda, è presente un solo genitore lavoratore poiché l'altro risulta deceduto. Infine, nel decreto dovrebbe essere inserito un fondo per indennizzare ldurantePer quest'anno la dote è di 10 milioni, così da poter rispondere alle richieste per eventi occorsi dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della disciplina che regola la scuola-lavoro. Dal 2024 a disposizione ci sono due milioni. Assicurati anche gli studenti privati.