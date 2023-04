UCapital24 riduce perdita in 2022, approva nuovo piano

UCapital24

(Teleborsa) -, social network economico e finanziario quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilcon unconsolidato pari a 2,356 milioni di euro (+139% rispetto al 31 dicembre 2021), unconsolidato pari a -558 mila euro (-6% rispetto a -527 mila del 2021) e unapari a -754 mila euro (-43% rispetto a -1,32 milioni dell'anno prima).La società spiega che l'aumento del giro d'affari è stato possibile grazie al lancio della piattaforma UCapital intelligence e all'attività svolta dalla rete commerciale (incorporata attraverso l'integrale acquisizione dellaConsulting).Laconsolidata al 31 dicembre 2022 esprime cassa per 77 mila euro, facendo registrare un miglioramento di 94 mila rispetto al dato al 31 dicembre 2021 (e un peggioramento di 10 mila rispetto al dato al 30 giugno 2022), prevalentemente riconducibile al decremento dei debiti verso il sistema bancario e alla maggiore liquidità in cassa.Il Consiglio di Amministrazione hache presenta i seguenti risultati target: ricavi totali attesi per il 2025 in un range compreso tra 5 e 6 milioni di euro; EBITDA Margin atteso per il 2025 in un range compreso tra il 33% e il 38%; Posizione Finanziaria Netta al 2025 – cassa – compresa tra 1,5 e 2 milioni di euro.