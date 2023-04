Ferragamo, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,28 euro

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) - L'di, maison del lusso italiana, haal 31 dicembre 2022 e lalordo di 0,28 euro per ciascuna delle azioni in circolazione, per un totale complessivo di 56.814.714 euro. Lo stacco della cedola n. 10 sarà il giorno 22 maggio 2023, con record date 23 maggio 2023 e con pagamento del dividendo a partire dal 24 maggio 2023.I soci hanno anche approvato: il "2023-2025"; la modifica del Piano "Restricted Shares" approvato dall'assemblea del 14 dicembre 2021; la Politica di; la nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025; l'integrazione dei corrispettivi per l'incarico di revisione legale dei conti.Inoltre, a seguito delle dimissioni di Anna Zanardi Cappon rassegnate in data 27 febbraio 2023, l'assemblea ha nominatoLaura Donnini.