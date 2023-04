Landi Renzo, assemblea approva bilancio e copertura perdita

Landi Renzo

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Metano, LNG, Idrogeno e GPL per autotrazione, hadi esercizio 2022 edi esercizio (pari a 15.749.826,46 euro) mediante l'utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni che si riduce a 51.368.236,59 euro.I soci hanno anche approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia die sui compensi corrisposti al 31 dicembre 2022, deliberando in senso favorevole sulla seconda sezione.