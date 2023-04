PharmaNutra, soci approvano bilancio e dividendo. Eletto nuovo CdA

PharmaNutra

(Teleborsa) - L'degli azionisti di, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, hadi esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 eunitario di 0,80 euro per ciascuna azione, con data di stacco della cedola n. 6, l'8 maggio 2023, data di legittimazione al pagamento (record date) il 9 maggio 2023 e data per il pagamento del dividendo il 10 maggio 2023.Inoltre, è stato, che è composto da: Andrea Lacorte, presidente, esecutivo; Roberto Lacorte, vice presidente, esecutivo; Carlo Volpi, amministratore esecutivo; Germano Tarantino, amministratore esecutivo; Alessandro Calzolari, amministratore non esecutivo e indipendente; Marida Zaffaroni, amministratore non esecutivo e indipendente; Giovanna Zanotti, amministratore non esecutivo e indipendente.è stato riconfermato nel ruolo di Chief Executive Officer.I soci hanno anche: approvato la relazione sulla politica die sui compensi corrisposti; autorizzato l'acquisto e la disposizione di, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'assemblea del 27 aprile 2022.