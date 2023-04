Borse europee positive, Milano inclusa

S&P-500

(Teleborsa) -che aggancia appena il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. Intanto la piazza Newyorkese è positiva con l', che segna un incremento dell'1,10%, con le trimestrali migliori delle stime che stanno controbilanciando la delusione su crescita e inflazione.Sul mercato valutario, L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,33%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,81%.Sulla parità lo, che rimane a quota +188 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,34%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,27%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,23%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 27.157 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 29.323 punti.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,35%.Effervescente, con un progresso del 4,00%.avanza del 3,54%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 3,33%.Le più forti vendite, invece, si sono manifestate su, che chiude a -8,72%, nonostante i conti del trimestre superiori alle stime. A pesare sul titolo sono stati i risultati di Samsung che ha visto l'utile netto scendere dell'86%, e le prospettive di un rallentamento della domanda di semiconduttori.Scivola, con un netto svantaggio del 3,57%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,92%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,03%.del FTSE MidCap,(+6,67%),(+6,22%),(+5,90%) e(+2,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,45%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,00%.scende del 2,82%.Calo deciso per, che segna un -2,11%.Tra i dati09:00: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 12,9%; preced. 12,87%)09:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5,5%; preced. 4,1%)09:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,2%)11:00: Fiducia economia (atteso 99,9 punti; preced. 99,2 punti)11:00: Fiducia imprese (atteso 0,1 punti; preced. -0,5 punti).