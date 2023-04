Da Patto Stabilità a MES, Bruxelles in pressing su Roma

(Teleborsa) - L'Italia dovrebbe porre in essere un piano correttivo da 14-15 miliardi l’anno, pari cioè allo 0,85% del Pil , per intraprendere con successo il percorso volto al risanamento dei conti pubblici. Sono le prime simulazioni tecniche circolate ieri sera di quanto potrebbe essere l'aggiustamento annuale proposto nella traiettoria tecnica che elaborerà la Commissione per i diversi Paesi su base di piani di 4 o 7 anni.Per un paese come l'Italia, si sottolinea, è chiaro che c'è un forte incentivo per proporre un piano su 7 anni. Come è stato spiegato oggi, la traiettoria tecnica sarà il punto di partenza per le discussioni con i singoli paesi.I calcoli, secondo quanto riferito, sono stati condotti di tecnici in base ai parametri contenuti nella proposta di riforma del Patto di stabilità e crescita presentata ieri, i cui esiti sono già stati resi noti ai singoli Stati., ivi incluse quelle tipiche del Pnrr digitale e green deal, dal calcolo delle spese obiettivo su cui si misura il rispetto dei parametri. Prendiamo atto che così non è”. Ancora ha continuato il ministro “Ogni spesa di investimento poiché è rilevante e produce debito per il nuovo patto deve essere valutata attentamente.”, ha detto il Ministro dell'Economia Giorgetti.All'Eurogruppo sarà chiesto all'Italia che cosa intenda fare sulla ratifica del MES: "E' una domanda che porremo al ministro italiano", lo ha detto un funzionario europeo in vista dell'incontro informale dei ministri delle Finanze dell'Eurozona venerdì a Stoccolma. "Ora più che mai è cruciale assicurare la potenza di fuoco delle nostre istituzioni", ha detto riferendosi al Mes."La mancata ratifica - ha sottolineato -' impossibile discutere di altre misure che potrebbero essere utili" "se non abbiamo messo in atto un accordo precedente. Sta avendo un effetto raggelante sulle discussioni".Pochi giorni fa a spingere l'Italia verso la ratifica era stato il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis. "In caso di fallimenti delle banche non devono essere i cittadini a pagare ma attraversi reti di sicurezza finanziate dall'industria", "così come dovranno essere protetti i depositi", ha detto Dombrovskis. Che ha anche lanciato un chiaro richiamo alla procedura di riforma del MES , definendolo "uno degli elementi importanti come backstop al fondo di risoluzione unico" delle banche.aveva spiegato spingendo di fatto il nostro Paese verso la ratifica.