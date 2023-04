“Dialoghi digitali per le PMI": SACE e LinkedIn insieme

(Teleborsa) -e creare una strategia efficace per promuovere la propria impresa sui canali digitali: questi gli obiettivi del ciclo di incontri formativi e completamente gratuiti live nati grazie ala rete professionale su Internet più grande al mondo, mette a fattor comune i diversi know-how per offrire alle PMI italiane un supporto concreto e affrontare la trasformazione digitale in maniera sicura e strutturata.L’iniziativa, che nasce nell’ambito dell’hub formativo SACE Education,che dialogheranno con le aziende circa l’evoluzione che il mondo del digitale sta portando nelle dinamiche di mercato e sulle nuove forme di organizzazione, necessarie alle piccole e medie imprese per poter competere nel mercato domestico e all’estero.in linea con gli obiettivi del Piano Industriale INSIEME 2025, conferma l’impegno di SACE nella promozione dell’innovazione sostenibile nelle sue molteplici forme di applicazione: dalla digitalizzazione dei processi aziendali e di prodotto alla gestione strategica del rischio sui mercati digitali, dalla definizione di strategie di marketing e vendita efficaci al posizionamento del proprio brand a seconda del mercato e settore di riferimento.Durante il primo appuntamento - spiega la nota - verranno analizzatii. I prossimi incontri si terranno: il 23 maggio sui principi del marketing B2B e la Customer Experience come strategia di sviluppo per le aziende il 20 settembre sulla digitalizzazione della supply chain e come sfruttare gli eventi per allargare il proprio network; il 18 ottobre con una formazione dedicata all’ottimizzazione della propria presenza online e la ricerca di buyer esteri attraverso la piattaforma di Business Promotionsono al centro della nostra strategia e operatività. Siamo molto orgogliosi della collaborazione tra SACE Education e LinkedIn, un’iniziativa concreta e gratuita insieme alla rete professionale digitale più grande del mondo, una vera e propria piazza virtuale di confronto e opportunità business per aziende e professionisti” - ha dichiaratoChief Marketing & Sales PMI di SACE – “Affrontare la trasformazione digitale è oggi imprescindibile, farlo in maniera sicura e strutturata è il nostro impegno che portiamo avanti insieme a partner e Istituzioni in linea con il nostro Piano Industriale INSIEME 2025”.“Potere mettere a fattor comune il know-how di SACE, partner istituzionale di riferimento per l'export e la competitività, e l'expertise di LinkedIn nella trasformazione digitale delle imprese, è importante per supportare la digitalizzazione delle PMI italiane che operano all'estero”, ha dichiaratoCountry Manager LinkedIn Italia. “Questa collaborazione rafforza ulteriormente la strategia di LinkedIn per continuare a lavorare in partnership con gli enti governativi e creare opportunità economiche per tutte le aziende e i professionisti italiani che così, possono essere in grado di espandersi efficacemente all’estero. LinkedIn può supportarli attivamente insieme a SACE in questo percorso”.