Meta, ricavi tornano a crescere nel primo trimestre. Outlook positivo

Meta Platforms

(Teleborsa) -(holding di Facebook, Instagram e WhatsApp) ha chiuso ildel 2022 conpari a 28,65 miliardi di dollari, in aumento del 3% su base annua e del 6% su base annua a valuta costante (dopo tre periodi consecutivi in cui le entrate sono diminuite). Itotali sono stati di 21,42 miliardi di dollari, con un aumento del 10% su base annua (inclusi gli oneri relativi agli sforzi di ristrutturazione di 1,14 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2023).Ilè stato del 25%, in calo dal 31% di un anno fa. L'è sceso del 24% a 5,71 miliardi di dollari. L'utile per azione () è stato di 2,20 dollari (vs 2,72 dollari nel primo trimestre del 2022)."Abbiamo avuto un- ha affermato, fondatore e CEO - Il nostro lavoro di intelligenza artificiale sta portando a buoni risultati nelle nostre app e nel nostro business. Stiamo anche diventando più efficienti in modo da poter costruire prodotti migliori più velocemente e metterci in una posizione più forte per realizzare la nostra visione a lungo termine."Gli utenti attivi giornalieri () di Facebook sono stati in media di 2,04 miliardi a marzo 2023, con un aumento del 4% su base annua. Gli utenti attivi mensili () di Facebook erano 2,99 miliardi al 31 marzo 2023, con un aumento del 2% su base annua.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv e StreetAccount, un utile per azione di 2,03 dollari, ricavi per 27,65 miliardi di dollari, DAU di 2,01 miliardi, MAU di 2,99 miliardi.Meta Platforms ha spiegato che, al 31 marzo 2023, ha, continuando a valutare le iniziative di consolidamento delle strutture e di ristrutturazione dei data center. Nel primo trimestre del 2023 ha sostenuto ulteriori oneri di ristrutturazione al lordo delle imposte pari a 621 milioni di dollari.Nel2023, ha annunciatoper ridurre ulteriormente le dimensioni dell'azienda di circa 10.000 dipendenti nei segmenti Family of Apps (FoA) e Reality Labs (RL). In relazione a questi licenziamenti, prevede di sostenere costi di circa 1 miliardo di dollari, di cui 523 milioni sono stati rilevati durante il primo trimestre del 2023 e gli oneri rimanenti saranno sostanzialmente registrati entro la fine del 2023.Il colosso statunitense prevede che le entrate totali del2023 saranno comprese tra 29,5 e 32 miliardi di dollari (mentre gli analisti si aspettavano un fatturato di 29,5 miliardi di dollari, secondo Refinitiv). Inoltre, prevede che le spese totali persaranno comprese tra 86 e 90 miliardi di dollari, aggiornate rispetto alle nostre previsioni precedenti fornite a marzo. Questa prospettiva include 3-5 miliardi di dollari di costi di ristrutturazione relativi agli oneri di consolidamento delle strutture e alle indennità di licenziamento e altri costi del personale.