ENAV, CdA nomina Pasqualino Monti nuovo amministratore delegato

ENAV,

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di nominato dall’Assemblea tenutasi in data odierna, riunitosi per la prima volta sotto la presidenza dell’avv. Alessandra Bruni, ha nominatoIl Consiglio - si legge in una nota della società - ha inoltre provveduto a nominare i componenti dei Comitati consiliari.: composto da Giorgio Toschi in qualità di Presidente, Stefano Arcifa e Rozemaria Bala in qualità di componenti.: composto da Antonio Santi in qualità di Presidente, Stefano Arcifa e Franca Brusco in qualità di componenti.: composto da Alessandra Bruni in qualità di Presidente, Carla Alessi e Carlo Paris in qualità di componenti.