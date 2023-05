Educazione finanziaria, BPER Banca aderisce a “Donne al Quadrato” di Global Thinking Foundation

BPER Banca

(Teleborsa) -rinnova anche per il 2023 l’adesione al progetto, creato da, fondazione no-profit nata nel 2016 per diffondere l’educazione finanziaria e digitale con l’obiettivo di contrastare la violenza economica e promuovere progetti di inclusione sociale per le donne e le fasce più deboli della società.“Donne al Quadrato” è unrivolto allecon lo scopo di sviluppareper poter guidare le scelte economiche e finanziarie in modo consapevole, indipendente e sostenibile. In programma per il 2023 due edizioni composte da 4 lezioni ciascuna, che si focalizzeranno sui temi della Pianificazione Finanziaria e Previdenziale: il primo ciclo di incontri si svolgerà dal 4 al 25 maggio, mentre il secondo dal 5 al 26 ottobre. La partecipazione ai corsi è gratuita previa iscrizione su: https://www.donnealquadrato.it/calendario/ o inviando una mail a: donnealquadrato@gltfoundation.com.Durante lesaranno esaminati i concetti dell’abuso economico e finanziario, della finanza sostenibile e dei fondi comuni di investimento, nonché della previdenza e dei prodotti assicurativi. Acquisire questo tipo di conoscenze può aiutare a evitare ilfavorendo una maggiore sicurezza e autonomia finanziaria, oltre a contribuire alla riduzione del gender gap promuovendo l’indipendenza economica.