JPMorgan, Fitch: rating non influenzati da acquisizione First Republic

JPMorgan Chase

First Republic Bank

(Teleborsa) - Fitch ha affermato che idi(JPM) sonodella maggior parte degli asset di(FRB). Sebbene ci siano vari rischi associati a qualsiasi acquisizione bancaria, "i, in particolare in relazione alle dimensioni di JPM", si legge in una nota.L'acquisizione includerà circa 173 miliardi di dollari die 30 miliardi di dollari di, insieme a circa 87 miliardi di dollari di(al netto del deposito di 5 miliardi di dollari che JPM aveva effettuato a FRB come parte di un consorzio di banche nel marzo 2023) e un investimento di 50 miliardi di dollari linea di credito a tasso fisso quinquennale fornita a JPM dalla FDIC.JPM stima che la transazione dovrebbe produrresuperiori a 500 milioni di dollari, che è un ammontare relativamente modesto rispetto al suo profitto di 37,7 miliardi di dollari nel 2022.Sebbene il portafoglio di prestiti di First Republic Bank abbia una forte qualità degli asset, lasi è comunque impegnata a unadell'80% sui mutui ipotecari residenziali della banca per sette anni e cinque anni sui suoi prestiti commerciali."Ciò riduce la ponderazione del rischio complessiva applicata alle attività acquisite", sottolinea Fitch, aggiungendo che "al netto del guadagno da, JPM stima che l'impatto negativo sul suo Common Equity Tier 1 (CET1) pro-forma sia di 40 punti base". Fitch lo considera "gestibile e coerente" con il fatto che JPM raggiunga il suo obiettivo del 13,5% entro il 1° trimestre 2024 (JPM ha chiuso il 1° trimestre 23° con un CET1 del 13,8%).