Met.Extra Group, risultato netto 2022 positivo per 3,36 milioni di euro

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon unpositivo per 3,36 milioni di euro. Il gruppo, a seguito del conferimento del gennaio/febbraio 2022, ricomprende anche la società operativa Met.Extra, controllata all'85%. Per questo, viene sottolineato che i dati relativi all'esercizio 2021 non sono esposti in quanto a tale data il gruppo non era in essere. Ilè stato di 50,44 milioni di euro, mentre ilsi è assestato a 6,27 milioni di euro.Ilconsolidato presenta un saldo pari a 23,90 milioni di euro. Laconsolidata è negativa per 13,85 milioni di euro.Con riguardo all'outlook, viene spiegato che la strategia di Met.Extra Group è orientata nel, ricorrendo eventualmente, qualora fosse ritenuto strategicamente rilevante, anche a partnership societarie. Anche sulla base delle risultanze dei primi mesi del 2023, "".