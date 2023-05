NHOA chiude trimestre record, ricavi +110%

NHOA

(Teleborsa) - Il Grupporegistra un primo trimestre da record, con una crescita a doppia e tripla cifra in tutte le business lines, cona livello di gruppo in aumento del 110%."Ciò conferma la forza della tecnologia e del modello di business verticalmente integrato del Gruppo, sia nello stoccaggio di energia, con gli 1,4 GWh di NHOA Energy in costruzione e la pipeline da 1,2 miliardi di euro in 4 continenti, sia nell'infrastruttura di ricarica rapida per veicoli elettrici nel Sud Europa, dove Atlante ha già superato i 1.000 punti di ricarica online, con ulteriori 1.600 in costruzione", si legge in una nota di NHOA in cui annuncia inoltre unada 250 milioni di euro per finanziare la crescita senza precedenti delle sue Global Business Line specializzate nello stoccaggio di energia e nell’infrastruttura di ricarica rapida per veicoli elettrici.