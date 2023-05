TextYess, round da 450 mila dollari con Exor Seeds e importanti business angel

Exor

(Teleborsa) -, startup che aiuta gli eCommerce a migliorare le proprie vendite attraverso la tecnologia Text-to-Buy, ha completato un. Permettendo agli utenti degli eCommerce di effettuare un ordine semplicemente rispondendo "YES" a un messaggio, TextYess ha l'obiettivo di semplificare l'esperienza d'acquisto e far sprecare meno tempo possibile sia ai brand che vendono online, sia ai clienti interessati ai loro prodotti.e attiva in collaborazioni con 20 brand e PMI perlopiù del settore food, pet food, supplements e beauty, TextYess ha come obiettivo di concludere l'anno arrivando a collaborare con minimo 100 aziende e sfruttare i fondi ottenuti dal round di investimento perdel servizio.Tra i partecipanti al round figurano, il fondo di investimento in startup early stage del gruppoguidato dalla famiglia Agnelli, il, l'associazione, composta da imprenditori, executive e professionisti che investono in startup e scaleup ad elevato potenziale di crescita, Delirus Capital (fondo di Riccardo Pozzoli) e Moonstone Fund (fondato da Jacopo Mele) e un, tra cui Raffaele Terrone, (co-founder di Scalapay), Marco Porcaro (founder di Cortilia), Riccardo Schiavotto (general manager di Alma e founder di Lanieri), Francesco Zaccariello (Startup Investor e founder di eFarma) e Marco Di Pietro (ex director Yoox).Alla guida di TextYess ci sono(co-founder e CEO), ex Growth Manager di Startup Geeks e Blink (Y Combinator) e(co-founder e CTO), ex-CTO Girocredito e Senior Full Stack Developer per Growishpay."Ci rende- ha commentato Riccardo Russo - Grazie alla loro esperienza il nostro obiettivo è continuare a migliorare il servizio che, dati alla mano, ha portato interessanti risultati alle nostre aziende clienti: tramite TextYess, per ogni euro che un eCommerce investe in pubblicità, ottiene un ritorno di circa 13 euro".