Safilo, vendite primo trimestre salgono a 287 milioni

Safilo

(Teleborsa) - Le vendite nette dinel primo trimestre 2023 si sono attestate a 287,2 milioni di euro, in crescita dell’1,6% a cambi correnti e in leggero calo, dello 0,4%, a cambi costanti rispetto ai 282,6 milioni di euro registrati nel 1° trimestre 2022.L'si è attestato a 167,8 milioni di euro, in crescita dell’7,9% rispetto ai 155,5 milioni di euro registrati nel 1° trimestre 2022, mentre il margine industriale è aumentato al 58,4% delle vendite, in miglioramento di 340 punti base rispetto al 55,0% del 1° trimestre 2022.Nel periodo, i costi di vendita, generali e amministrativi sono aumentati di circa il 9% rispetto al corrispondente periodo 2022, trainati dagli investimenti in marketing e pubblicità e dall'avanzamento della roadmap di trasformazione digitale del Gruppo.L' EBITDA adjusted è stato pari a 32,4 milioni di euro e a un margine sul fatturato dell’11,3%, in linea con i 32,0 milioni di euro e l’11,3% registrati nel 1° trimestre 2022.Anche l'del Gruppo al 31 marzo 2023 è rimasto sostanzialmente stabile rispetto al 31 dicembre 2022, attestandosi a 112,4 milioni di euro (70,2 milioni di euro pre-IFRS 16). In scia alla leggera generazione di cassa registrata nell’ultimo trimestre 2022, anche nel 1° trimestre 2023 il free cash flow è risultato leggermente positivo.