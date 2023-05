Fastweb, ricavi in crescita a 623 milioni di euro nel primo trimestre

(Teleborsa) -ha chiuso ildel 2023 cona 623 milioni di euro, in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Cresce anche l', che raggiunge quota 188 milioni di euro, con un aumento del 2% rispetto al primo trimestre 2022, mentre l'EBITDA inclusivo dei costi di locazione () si attesta a 175 milioni di euro, in crescita del 2%.Nei primi tre mesi la società ha acquisito 163.000nei segmenti dei servizi di accesso fisso, mobile e wholesale, pari ad un incremento dell'11% del totale della base clienti rispetto al 31 marzo 2022. Perseguendo nel mercato Consumer una strategia orientata al valore, la(retail e wholesale) è cresciuta del 2% a 3,16 milioni di clienti.In termini di penetrazione dei, Fastweb segnala 2.321.000 clienti che al 31 marzo 2023 hanno attivato un servizio di connettività a banda ultralarga (+2% rispetto al primo trimestre 2022). Circa l'87% dei clienti (+4 p.p. rispetto all'anno precedente) usufruisce di una connessione a banda ultralarga con performance superiori a 100 Mb/s. Oltre 350.000 clienti navigano ad una velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo.NelFastweb registra un totale di 3.231.000, in crescita del 22% rispetto al primo trimestre 2022. La percentuale di clienti "convergenti" che adottano servizi mobili assieme a quelli fissi si attesta al 41,3% (+ 2,4 p.p. rispetto all’anno precedente) della customer base di Fastweb.La Business Unitregistra ricavi per 261 milioni di euro (+ 6% rispetto al primo trimestre 2022), mentre la divisionericavi pari a 73 milioni, in aumento del +16% rispetto.