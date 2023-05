Mezzogiorno, Fondazioni Finanza Etica e CON IL SUD lanciano bando

(Teleborsa) -per il sostegno a fondo perduto di programmi di sviluppo di imprese sociali in ambito turistico con sede inper la valorizzazione del territorio e per creare impatto sociale ed economico nella comunità di riferimento:lanciano il “Bando per il sostegno alle imprese sociali in ambito turistico al Sud”. Il contributo di Fondazione Finanza Etica deriva dall’erogazione liberale di Etica Sgr, società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Etica, che ha destinato una quota del suo fondo utili al sostegno di attività imprenditoriali in Italia meridionale.“Il bando per sostenere le imprese sociali impegnate nel settore del turismo nelle regioni meridionali intercetta una domanda potenziale di cui abbiamo chiari segnali”, dichiara, Presidente della Fondazione CON IL SUD. “Si tratta dinel quale molto frequentemente si sperimentano iniziative portate avanti da cooperative sociali che hanno l’obiettivo primario di realizzare concreti percorsi di iperche vivono situazioni di fragilità. Ma c’è un altro valore in questa iniziativa: per la prima volta Fondazione CON IL SUD collabora con il mondo di Banca Etica, un mondo molto significativo che siamo contenti di poter intercettare nel nostro lavoro quotidiano”."Con il lancio di questo bando vogliamo supportare le imprese sociali che operano nel Sud Italia per la valorizzazione del territorio e che uniscono l’inclusione sociale con l’innovazione», spiegapresidente di Fondazione Finanza Etica. "Siamo soddisfatti che questo percorso di collaborazione tra Fondazione Finanza Etica e Fondazione CON IL SUD si sia orientato su questo ambito, che rappresenta una delle realtà più vivaci e, potenzialmente, innovative, dell’imprenditoria sociale del Mezzogiorno".“Siamo felici di sostenere progetti imprenditoriali innovativi con impatto sociale positivo per la collettività” dichiaraDirettore Generale di Etica Sgr “Come società di gestione del risparmio attiva nella finanza etica, siamo chiamati ad agire nell’economia reale, allo scopo di favorire una transizione verso modelli economici più sostenibili e responsabili, che non possono quindi trascurare gli effetti, oltre che sull’ambiente, anche sulla nostra comunità.”La nota spiega che è possibile partecipare al bando fino al 22 giugno 2023 e che possono candidarsi le imprese sociali del Sud Italia di recente costituzione, cioè nate dopo iI progetti candidati devono prevedere una durata complessiva non inferiore a 12 mesi e non superiore a 24 mesi.