Moncler, ricavi primo trimestre salgono a 726 milioni (+23%)

Moncler

(Teleborsa) - Nei primi tre mesi dell’esercizio 2023 il Gruppoha realizzato ricavi consolidati pari a 726,4 milioni di euro in crescita del 23% rispetto allo stesso periodo del 2022. Tali risultati includono i ricavi del marchio Moncler pari a Euro 604,8 milioni e i ricavi del marchio Stone Island pari a Euro 121,6 milioni., l’azienda che sviluppa, produce e distribuisce il marchio Stone Island., ha commentato: "in questo primo trimestre dell’anno, con un fatturato di Gruppo in crescita del 23% a tassi di cambio costanti.Entrambi i nostri brand hanno registrato una forte crescita a doppia cifra nel canale diretto, a testimonianza di un momentum molto solido, un forte legame con i consumatori ed una eccellente esecuzione della nostra strategia., per rendere i nostri brand ancora più forti e distintivi. L’anno è appena cominciato, il contesto geopolitico rimane incerto e i mesi più importanti sono ancora di fronte a noi, ma".