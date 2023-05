Snam, assemblea iniziata: presente 75,56% del capitale

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Snam ha preso il via questa mattina, sotto la presidenza di Monica de Virgiliis, per deliberare i merito al bilancio ed alla destinazione dell'utile, all'acquisto di azioni proprie, ai piani di incentivazione ed alle relazioni sulle retribuzioni ed i compensi. .Presenti in assemblea 1.998 azionisti rappresentanti 2,539 miliardi di azioni ordinarie, pari al 75,56% capitale con diritto voto. Fra gli azionisti rilevanti presente CDP Reti con una partecipazione del 31,3% e Romano Minozzi con poco più de 3% del capitale, detenuto direttamente ed indirettamente.