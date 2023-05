Banca Valsabbina acquista Prestiamoci, piattaforma fintech di lending

(Teleborsa) -, la principale banca popolare di Brescia, ha, piattaforma fintech di lending a clientela privata, attiva da oltre 10 anni in Italia. La banca era già nel capitale con una partecipazione di poco inferiore al 10%, dopo che nel 2021 aveva sottoscritto parte dell'aumento di capitale della fintech.Anche in conseguenza della partnership e del percorso strategico avviato, Banca Valsabbina intende ora, destinate alla clientela retail ed ai professionisti, per il tramite della piattaforma fintech di Prestiamoci.Prestiamoci gestisce un, promuovendo il prestito tra persone all'interno di un unico luogo virtuale dove si incontrano soggetti che presentano progetti da finanziare e soggetti che intendono investire parte delle proprie disponibilità in iniziative di loro interesse. L'azienda ha inoltre recentemente integrato la propria offerta di prodotti con"Il progetto è articolato e sfidante, ma vogliamo contribuire direttamente alla crescita dell’azienda ed allo sviluppo dei volumi e dei servizi, con un'ottica complementare rispetto al nostro modo di fare tradizionalmente banca", ha commentato, Vicedirettore Generale Vicario di Banca Valsabbina."L'acquisizione della totalità della fintech è necessaria per consentirci di valorizzare ulteriormente Prestiamoci e l'istituto di pagamento controllato Pitupay, nell'ambito di un", ha aggiunto.