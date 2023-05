Infrastrutture: sfide e opportunità al centro del convegno promosso da CAIA e CFA Society Italy

(Teleborsa) - Lè il tema al centro del convegno organizzato dall'e dallail prossimo 9 maggio, presso l', in via Ennio Quirino Visconti 8, a Roma, alle ore 17. Un evento che ha uno scopo puramente formativo e divulgativo, per far luce sugli, e fornire un quadro oggettivo direttamente dalla, che investono e selezionano questa tipologia di asset.Il settore delle infrastrutture, infatti, offre grandi opportunità per gli, ed in maniera sempre maggiore, anche per quelli pIl tipo di progetti investibili può spaziare su vari ambiti, dal sociale, ai trasporti, ai servizi energetici regolamentati.Gli investimenti infrastrutturali guidati dai governi sonoper molte economie, ma i loro costi potrebbero essere troppo onerosi, e quindi richiedereCiò porta inevitabilmente alla necessità di una maggiore comprensione di questo tipo di investimenti, e dei rispettivi rischi e opportunità.Dopo il discorso di benvenuto di, Managing Director, EMEA di CAIA Association, prenderanno il via le tavole rotonde moderate da, Responsabile Finanza di ANIA.Alla tavola rotonda con con GPs prenderanno parte;, Senior Partner Equity di F2i SGR,, Operating Partner di Asterion Industrial Partners,, Founding Partner di Serena Industrial Partners.Saranno protagonisti della tavola rotonda con LPs:, CFO di Compagnia di San Paolo e A.D. di Equiter,, CIO di Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense,, Head of Alternative Investments Office di Inarcassa,, CIO di Sara Assicurazioni.