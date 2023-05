Orsero, Raffaella Orsero e Matteo Colombini confermati CEO

Orsero

(Teleborsa) - Il neoeletto CdA di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, ha confermatoquale Vice Presidente, conferendo alla stessa e all'amministratorele opportune deleghe gestorie,. In considerazione di tali deleghe, Matteo Colombini è stato inoltre nominato chief executive officer incaricato dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.Il board, in continuità con il precedente mandato consiliare, ha costituito il Comitato Remunerazioni e Nomine, il Comitato Controllo e Rischi, e il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nonché ha costituito,, il