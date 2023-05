Digital Value, niente ordini senza limite prezzo nel 1° giorno su Euronext Milan

Digital Value

(Teleborsa) -ha dispostoEuronext Milan delle azioni ordinarie di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle soluzioni e servizi IT, a partireIl primo giorno di negoziazione (10 maggio)di proposte. Inoltre, tutti gli ordini sulle azioni Digital Value non eseguiti al termine della seduta del 09 maggio saranno cancellati.