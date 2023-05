Innovazione, Credemtel entra nel capitale di Mynet

Credem

(Teleborsa) -società delattiva nell’offerta di servizi digitali ad aziende e Pubblica Amministrazione, entra insocietà benefit, start-up friulana che - spiega la nota - "offre una piattaforma digitale con un’applicazione per smartphone che ottimizza la comunicazione, migliora la gestione dei flussi di lavoro e aumenta l’efficacia dei processi nelle organizzazioni aziendali".Tale operazione - si legge- "ha l’obiettivo di far crescere la società e di aumentare l’investimento sino al 20% nei prossimi 2 anni, in linea con la strategia aziendale di puntare su startup innovative nNello specifico, con questa iniziativa Credemtel specializza la propria offerta nel settore dei programmi gestionali digitali per la collaborazione nelle aziende (global team collaboration), che nele completa ilPerinvece, l’entrata di Credemteldi azione ed in cui la pressione sui costi richiede di rafforzare i processi aziendali. Per questo motivo, abbiamo deciso di entrare nel capitale di Mynet per offrire una soluzione digitale sulla circolazione delle comunicazioni all’interno delle aziende e potenziare la collaborazione tra le persone, fornendo nuove potenzialità ai processi che devono essere sempre più veloci ed efficaci, sia per le grandi che per le piccole e medie aziende", ha dichiarato, Direttore Generale di Credemtel.“Si tratta di una piattaforma multilingua in cloud che si implementa facilmente e semplicemente, personalizzabile e nata per integrarsi con i gestionali esterni già esistenti, favorisce l’utilizzo anche di altre piattaforme, incrementa il coinvolgimento delle persone e migliora l’organizzazione rendendola più smart. Abbiamo deciso di procedere con questa operazione spinti dall’umanità delle persone che abbiamo incontrato e dall’interesse dell’azienda di entrare in un nuovo mercato tramite la nostra startup”, ha dichiarato, fondatore di Mynet.