Ponte sullo Stretto, Rixi: a noi risulta costo complessivo di 13,5 miliardi di euro

(Teleborsa) - "Il costo a noi risulta complessivamente per l'opera di". È quanto ha dichiarato il sottosegretario ai Trasporti,, intervenendo sul ponte sullo Stretto alle commissioni riunite Trasporti e Ambiente della Camera. "Vorrei fare un attimo di chiarezza visto che su questo tema si sta scrivendo e dicendo numeri vari ed eventuali e alcune cose che non sono così", ha affermato Rixi. "Nel 2011 – ha precisato – ilera di 8,5 miliardi, quindi è salito da 8,5 a 13 miliardi complessivamente. Di questi 8,5 miliardi, quelli di cui stiamo parlando sull'sono i 6,7 miliardi che riguardano il contratto col"."Proprio nell'ottica di evitaredi prezzi difficili da gestire, quello che è stato fatto è di blindare la situazione in modo da evitare in futuro aumenti esponenziali di quelle che possono essere iha aggiunto il sottosegretario ai Trasporti. Questo, ha puntualizzato, è il motivo "per cui è stato accantonato l'emendamento" relativo al, che sarà sbloccato "a breve perché c'è la riformulazione definitiva delche stanno scrivendo"."I rincari sono dovuti al fatto che fino al 2021 è stato utilizzato l'indice Istat, dopo c'è stato un aumento esponenziale dellee quindi è stato fatto basandosi si una media degli appalti divisto che è un'a lesono aumentate più di altre opere", ha spiegato Rixi. "Quello che crediamo è che in questo momento per un'opera straordinaria serve unche contemperi l'interesse dellorispetto a quello dei privati", ha aggiunto. Se l'emendamento è stato mantenuto accantonato "fino alla fine è proprio per trovare un giusto punto di equilibrio che consenta da una parte di realizzare l'opera dall'altra di creare una situazione di indeterminatezza su quelli che sono gli", ha concluso il sottosegretario.