SIMEST, nuovo investimento per la crescita internazionale di GVM Care & Research

(Teleborsa) - Con un investimento dila società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha acquisito una partecipazione del 44% nella controllata polacca di, Gruppo ospedaliero tra i principali operatori della sanità privata italiana con 28 ospedali in 10 regioni e una consolidata presenza all’estero in Francia, Polonia, Ucraina e Albania.L’è stata effettuata attraverso risorse proprie e con l’intervento del Fondo di Venture Capital, strumento agevolativo che SIMEST gestisce in convenzione con il. Con l’investimento, SIMEST contribuisce al consolidamento del posizionamento indel Gruppo romagnolo, che già controlla nel Paese uno dei principali network di strutture specializzate in cardiologia.Le nuove risorse sono state dirette all’acquisizione del 51% di(NTM), struttura sanitaria privata multispecialistica, dotata die con servizi in emergenza h24, operante in convenzione con il. Il progetto prevede, inoltre, investimenti per l’ampliamento e il miglioramento dei servizi sanitari offerti, rafforzando aree di attività già esistenti, come l’ortopedia, ed implementando nuovi settori grazie anche all’apporto deldi GVM Care & Research.L’operazione consolida la partnership frae GVM Care & Research: già nel 2021 SIMEST ha, infatti, supportato peril piano di investimenti relativo al consolidamento della struttura sanitaria del Gruppo ain