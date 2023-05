UniCredit, Goldman Sachs ha quota potenziale del 5,96%

Goldman Sachs

UniCredit

(Teleborsa) -continua a muoversi sul capitale di, sia tramite acquisti di azioni che altri strumenti. Secondo le comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, con riferimento al 2 maggio, la banca d'affari statunitense ha una. All'aggiornamento precedente, ovvero al 28 aprile, la quota aveva toccato il 6,30%. La partecipazione è detenuta tramite Goldman Sachs International e altre 11 società controllate.Scendendo nei dettagli, lo 0,50% sono. Lo 0,83% sono azioni oggetto disenza data di scadenza e con possibilità di restituzione in qualsiasi momento.Lo 0,83% sono contratti di opzionee obbligazioni convertibili con date di scadenza comprese tra il 19/05/2023 ed il 15/12/2050.Il3,80% è: 1,70% in contratto "Future" con date di scadenza comprese tra 16/06/2023 ed il 19/12/2031; 1,01% in contratto di opzione "Call" con date di scadenza comprese tra il 04/05/2023 ed il 31/03/2035; 0,75% in contratto di tipo "Swap" con date di scadenza comprese tra il 04/05/2023 ed il 21/04/2033; 0,34% in altri contratti di opzione "Put", "Forward" e "Call Warrant" con date di scadenza comprese tra il 05/05/2023 ed il 31/12/2030.